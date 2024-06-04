Ракетный комплекс «Бастион» нанес удар по Украине
Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота нанесли удар по объектам ВСУ на Украине. Развернув установки, был выполнен ракетный залп по заданным координатам, подтвердив точное поражение целей.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку
Олег Хорохордин ушел с должности Главы Республики Алтай, выразив благодарность президенту Путину, правительству и жителям. Несмотря на критику некоторых депутатов, он отметил рост экономики и социальной сферы региона.
В отношении Макаревича начали доследственную проверку
Microsoft отключила от своих сервисов половину российских организаций
Скотта Риттера сняли в США с самолёта, не дав вылететь на ПМЭФ-2024
Бывшего офицера разведки ВС США Скотта Риттера в штатах сняли с рейса в Россию на ПМЭФ-2024. Госдеп конфисковал его паспорт, не дав вылететь. Риттер сообщил, что с ним всё в порядке, но он раздражён.