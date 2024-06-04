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Главные новости 4 июня 2024 года

Последние новости за сегодня — 4 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Ракетный комплекс «Бастион» нанес удар по Украине

Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота нанесли удар по объектам ВСУ на Украине. Развернув установки, был выполнен ракетный залп по заданным координатам, подтвердив точное поражение целей.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку

Олег Хорохордин ушел с должности Главы Республики Алтай, выразив благодарность президенту Путину, правительству и жителям. Несмотря на критику некоторых депутатов, он отметил рост экономики и социальной сферы региона.

В отношении Макаревича начали доследственную проверку

ТАСС сообщает, что Андрея Макаревича проверят по статье 280 УК РФ из-за его высказываний о поддержке Украины в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, представлявшихся Зеленским. Макаревич пожелал Украине победы и выразил готовность приехать на концерт.

Microsoft отключила от своих сервисов половину российских организаций

С 15 мая Microsoft отключила подписки на облачные сервисы для более половины российских организаций, сообщает Softline. Ограничения касаются Visio Online, Project Online и Power BI. Это создает возможности для продажи российских ИТ-продуктов.

Скотта Риттера сняли в США с самолёта, не дав вылететь на ПМЭФ-2024

Бывшего офицера разведки ВС США Скотта Риттера в штатах сняли с рейса в Россию на ПМЭФ-2024. Госдеп конфисковал его паспорт, не дав вылететь. Риттер сообщил, что с ним всё в порядке, но он раздражён.