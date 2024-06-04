Тараканы атаковали жилой дом в Дзержинске

Полчища тараканов атаковали жилой дом в Дзержинске. Об этом рассказал местный блогер Алексей Алексеев в соцсетях.
Жильцы дома № 45 по проспекту Циолковкого пожаловались на огромное количество тараканов. Со слов жителей, насекомые лезут из бетонных плит около котельной.
В управляющую компанию уже обращались, однако там бездействуют, отвечая, что тараканов морят только на чердаках и подвалах.
Редакция сайта pravda-nn.ru уже направила запрос в администрацию Дзержинска.
Ранее на сайте сообщалось, что опубликован новый график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде.