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Тараканы атаковали жилой дом в Дзержинске

Насекомые лезут из бетонных плит в квартиры.

Источник: Нижегородская правда

Полчища тараканов атаковали жилой дом в Дзержинске. Об этом рассказал местный блогер Алексей Алексеев в соцсетях.

Жильцы дома № 45 по проспекту Циолковкого пожаловались на огромное количество тараканов. Со слов жителей, насекомые лезут из бетонных плит около котельной.

В управляющую компанию уже обращались, однако там бездействуют, отвечая, что тараканов морят только на чердаках и подвалах.

Редакция сайта pravda-nn.ru уже направила запрос в администрацию Дзержинска.

Ранее на сайте сообщалось, что опубликован новый график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде.

флора и фауна