Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аномалия в Петербурге закончилась, а рекорды — нет

Погода в Петербурге ночью поставила рекорд.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 94% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Фонтанка.ру

Несмотря на то что аномально жаркий период закончился, петербургская погода продолжает ставить рекорды. Об этом 4 июня сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

Вчера днем в Петербурге было только 24,8 градуса — после 28−29 на прошлой неделе. Но ночи очень теплые, и среднесуточная температура остается высокой, хотя аномально высокой температуры (с превышением нормы на 7 или больше градусов) уже нет. Ночные экстремумы продолжают перекрываться. Первая летняя ночь стала самой тёплой для 1 июня — плюс 17,7 градуса. А сегодняшняя ночь — самая теплая за весь ряд наблюдений для 4 июня — плюс 17,8, даже выше, чем 1 июня.

Температурная норма для 4 июня в Петербурге — 14,5 градуса, но ночи такие теплые, что в прогнозах приходится давать температуру выше этого уровня, отмечает синоптик.

«Еще три дня дневная температура в Санкт-Петербурге ожидается в районе +25 гр., сегодня чуть ниже этой отметки, завтра больше солнца, поэтому немного выше, но уже с пятницы дневная температура понижается до +20 гр.», — предупреждает Колесов.