Аномалия в Петербурге закончилась, а рекорды — нет

Вчера днем в Петербурге было только 24,8 градуса — после 28−29 на прошлой неделе. Но ночи очень теплые, и среднесуточная температура остается высокой, хотя аномально высокой температуры (с превышением нормы на 7 или больше градусов) уже нет. Ночные экстремумы продолжают перекрываться. Первая летняя ночь стала самой тёплой для 1 июня — плюс 17,7 градуса. А сегодняшняя ночь — самая теплая за весь ряд наблюдений для 4 июня — плюс 17,8, даже выше, чем 1 июня.