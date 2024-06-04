Прямые рейсы запустили между Петербургом и Алматы

Также в авиакомпании поделились расписанием самолетов. Так, из Петербурга рейсы отправляются в 0:50, а приземляются в Алматы в 7:35. В обратном направлении железные птицы вылетают в 8:50, а садятся в Северной столице в 12:05. Время для каждого из аэропортов указано местное. К слову, город на Неве с Алматы имеет разницу во времени в плюс два часа.