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Прямые рейсы запустили между Петербургом и Алматы

Самолеты из Пулково в Алматы летают пять раз в неделю.

Источник: Комсомольская правда

Петербург и Алматы связали прямые авиарейсы. Первые самолеты отправились из Пулково 1 июня. И теперь они будут летать между Северной столицей и городам на юге Казахстана пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

— Казахстан — традиционно востребованное международное направление у россиян. Пассажиры летают в города Республики в культурно-познавательные путешествия и командировки, — отметили в пресс-службе.

Также в авиакомпании поделились расписанием самолетов. Так, из Петербурга рейсы отправляются в 0:50, а приземляются в Алматы в 7:35. В обратном направлении железные птицы вылетают в 8:50, а садятся в Северной столице в 12:05. Время для каждого из аэропортов указано местное. К слову, город на Неве с Алматы имеет разницу во времени в плюс два часа.