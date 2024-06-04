Прямые рейсы запустили между Петербургом и Алматы

Петербург и Алматы связали прямые авиарейсы. Первые самолеты отправились из Пулково 1 июня. И теперь они будут летать между Северной столицей и городам на юге Казахстана пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».
— Казахстан — традиционно востребованное международное направление у россиян. Пассажиры летают в города Республики в культурно-познавательные путешествия и командировки, — отметили в пресс-службе.
Также в авиакомпании поделились расписанием самолетов. Так, из Петербурга рейсы отправляются в 0:50, а приземляются в Алматы в 7:35. В обратном направлении железные птицы вылетают в 8:50, а садятся в Северной столице в 12:05. Время для каждого из аэропортов указано местное. К слову, город на Неве с Алматы имеет разницу во времени в плюс два часа.