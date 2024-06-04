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Еще один ливне-грозовой день ждет Челябинскую область: будет нереально штормить

Но по-прежнему будет тепло — плюс 23−28 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Reuters

Еще один ливне-грозовой день ждет Челябинскую область, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, ночью 5 июня местами прошумят кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах будут наблюдаться туманы. Столбики термометров не опустятся ниже 12−17 градусов.

Днем в среду в большинстве районов кратковременные дожди, местами — сильные и очень сильные, грозы, в отдельных районах не исключен град, кое-где — крупный, плюс 23−28.

Ветер: предстоящей ночью южной четверти 2−7, местами порывы до 13 м/с, завтра днем западной четверти 5−10, локально порывы до 14−19 м/с, при грозах — 20−25 м/с.

Непосредственно в Челябинске 5 июня ночью плюс 14−16, днем — 25−27 градусов. В ближайшие сутки кратковременный дождь, гроза, днем — местами град.

Предварительно сообщается, что днем в четверг будет плюс 23−28, пятницу — 22−27, ночью 6 и 7 июня — плюс 12−17. Дожди будут лить повсеместно в последний рабочий день.