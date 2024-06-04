Еще один ливне-грозовой день ждет Челябинскую область: будет нереально штормить

Еще один ливне-грозовой день ждет Челябинскую область, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, ночью 5 июня местами прошумят кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах будут наблюдаться туманы. Столбики термометров не опустятся ниже 12−17 градусов.
Днем в среду в большинстве районов кратковременные дожди, местами — сильные и очень сильные, грозы, в отдельных районах не исключен град, кое-где — крупный, плюс 23−28.
Ветер: предстоящей ночью южной четверти 2−7, местами порывы до 13 м/с, завтра днем западной четверти 5−10, локально порывы до 14−19 м/с, при грозах — 20−25 м/с.
Непосредственно в Челябинске 5 июня ночью плюс 14−16, днем — 25−27 градусов. В ближайшие сутки кратковременный дождь, гроза, днем — местами град.
Предварительно сообщается, что днем в четверг будет плюс 23−28, пятницу — 22−27, ночью 6 и 7 июня — плюс 12−17. Дожди будут лить повсеместно в последний рабочий день.