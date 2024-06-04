Грозы, дожди и летняя жара: Ждать ли повторения урагана в Нижегородской области

Новые грозы и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде и Нижегородской области уже во вторник, 4 июня. В этот день воздух прогреется до +24 градусов. При этом ураганного ветра ждать не стоит — порывы не превысят 2−3 метров в секунду. Единственное, к чему стоит отнестись серьезно — это дожди. Как ранее сообщил глава города, на этой неделе вполне вероятны залповые дожди. В прошлом году из-за них в Нижнем Новгороде нередко возникали подтопления.