Грозы, дожди и летняя жара: Ждать ли повторения урагана в Нижегородской области

Накануне на Нижегородскую область обрушился мощный ураган и ливень. Особенно сильно непогода свирепствовала в Кстовском районе и на Бору. В Кстове ветром уронило башенный кран на заброшенной стройке и разворотило сцену-ракушку. В это же время на Бору выпал град размером с грецкий орех. Комсомолка выяснила, какой будет погода на этой неделе, и ждать ли нового разгула стихии.
Новые грозы и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде и Нижегородской области уже во вторник, 4 июня. В этот день воздух прогреется до +24 градусов. При этом ураганного ветра ждать не стоит — порывы не превысят 2−3 метров в секунду. Единственное, к чему стоит отнестись серьезно — это дожди. Как ранее сообщил глава города, на этой неделе вполне вероятны залповые дожди. В прошлом году из-за них в Нижнем Новгороде нередко возникали подтопления.
— В Нижний Новгород идут дожди, и по прогнозам погоды — минимум на неделю. Вне зависимости от их интенсивности готовимся и к возможным залповым ливням, которые массово проходили летом прошлого года. Это серьёзная нагрузка на городскую ливневую систему, когда одномоментно может пролиться недельная норма осадков, а иногда и больше, — предупредил накануне Юрий Шалабаев.
Действительно, по прогнозу синоптиков, дожди в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области сохранятся как минимум до пятницы. При этом в городе будет стоять по-настоящему летняя жара. Днем столбики термометров будут подниматься до +24…+25 градусов. Сохранится переменная облачность.
А в это время, как сообщает «КП-Оренбург», в Оренбургском заповеднике семья малого суслика облюбовала кусочек парковки. Недавно сотрудники заповедника заметили первые выходы на поверхность сусличат, появившихся на свет несколько месяцев назад. Мама-суслик в этом году родила аж шесть малышей!