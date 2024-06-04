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В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, объявленное до 5 июня, продлено еще на четыре дня. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5—8 июня в южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в городе Севастополь также ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.

В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя сжигать сухую растительность и бытовой мусор, использовать открытый огонь и разводить костры на землях сельскохозяйственного назначения.

Ранее Крымский гидрометцентр предупредил, что в период с 4 по 8 июня в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.

МЧС