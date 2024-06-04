В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя сжигать сухую растительность и бытовой мусор, использовать открытый огонь и разводить костры на землях сельскохозяйственного назначения.
Ранее Крымский гидрометцентр предупредил, что в период с 4 по 8 июня в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.