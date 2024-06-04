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В Перми и Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

Ветер может усилиться до 25 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +21°

Объявление о штормовом предупреждении в Перми и Пермском крае разместил центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

Как сообщает пермский ЦГМС, сильный ливень ожидается в крае во второй половине дня 4 июня и в течение суток 5 июня.

«Ожидается локально сильный ливень, очень сильный дождь, крупный град, шквалистое усиление ветра 25 м/с», — сообщает организация.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что МЧС Пермского края предупреждал жителей региона о грозе с сильными порывами ветра. Ведомство призвало прикамцев соблюдать предельную осторожность.