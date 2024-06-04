В Перми и Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

Объявление о штормовом предупреждении в Перми и Пермском крае разместил центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.
Как сообщает пермский ЦГМС, сильный ливень ожидается в крае во второй половине дня 4 июня и в течение суток 5 июня.
«Ожидается локально сильный ливень, очень сильный дождь, крупный град, шквалистое усиление ветра 25 м/с», — сообщает организация.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что МЧС Пермского края предупреждал жителей региона о грозе с сильными порывами ветра. Ведомство призвало прикамцев соблюдать предельную осторожность.