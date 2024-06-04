В Волгоградской области выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию и физике

Как сообщили в областном комитете образования, науки и молодежной политики, ЕГЭ по обществознанию запланировали сдать 4339 школьников. Экзамен длится 3,5 часа. За это время ребятам нужно выполнить 25 заданий. 42 балла — минимальное количество, которое требуется набрать для сдачи предмета.