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В Волгоградской области выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию и физике

Во вторник, 4 июня, 5706 юных жителей региона отправились на экзаменационные пункты, которые работают во всех районах области. Процедура проходит в штатном режиме.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщили в областном комитете образования, науки и молодежной политики, ЕГЭ по обществознанию запланировали сдать 4339 школьников. Экзамен длится 3,5 часа. За это время ребятам нужно выполнить 25 заданий. 42 балла — минимальное количество, которое требуется набрать для сдачи предмета.

ЕГЭ по физике напишут 1367 участников. Работа состоит из двух частей, объединяющих 26 заданий. Продлится экзамен 3 часа 55 минут. Здесь допустимо использовать непрограммируемый калькулятор. Испытуемым нужно набрать не менее 36 баллов.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 20 июня.

Отметим, в Волгоградской области экзаменационная кампания проходит в плановом режиме. Для выпускников открыты 73 пункта проведения ЕГЭ. Все аудитории подключены к видеонаблюдению, которое позволит обеспечить чистоту экзамена и безопасность в ходе его проведения.

Следующие испытания пройдут 7 и 8 июня. Учащиеся будут сдавать устную часть иностранного языка и информатику.

образование