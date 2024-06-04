В Волгоградской области выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию и физике

Как сообщили в областном комитете образования, науки и молодежной политики, ЕГЭ по обществознанию запланировали сдать 4339 школьников. Экзамен длится 3,5 часа. За это время ребятам нужно выполнить 25 заданий. 42 балла — минимальное количество, которое требуется набрать для сдачи предмета.
ЕГЭ по физике напишут 1367 участников. Работа состоит из двух частей, объединяющих 26 заданий. Продлится экзамен 3 часа 55 минут. Здесь допустимо использовать непрограммируемый калькулятор. Испытуемым нужно набрать не менее 36 баллов.
Результаты экзаменов станут известны не позднее 20 июня.
Отметим, в Волгоградской области экзаменационная кампания проходит в плановом режиме. Для выпускников открыты 73 пункта проведения ЕГЭ. Все аудитории подключены к видеонаблюдению, которое позволит обеспечить чистоту экзамена и безопасность в ходе его проведения.
Следующие испытания пройдут 7 и 8 июня. Учащиеся будут сдавать устную часть иностранного языка и информатику.