Нижегородец вошел в список Forbes

Молодой менеджер проявил себя в Сбере, где был руководителем группы создателей нейросетей Kandinsky и Kandinsky Video, которые генерируют изображения и видео по текстовому запросу. Также Денис Димитров является одним из создателей нейросети «Digital Петр», которая распознает рукописи Петра I.
Помимо работы, Димитров дает лекции на мехмате МГУ и в Академии искусственного интеллекта. Кроме того, он является научным консультантом в Институте искусственного интеллекта AIRI.
Напомним, что хоккейный клуб «Торпедо» вошел в топ-20 рейтинга эффективности спортивных клубов Росии Forbes Sport.