Нижегородец вошел в список Forbes

Молодой менеджер проявил себя в Сбере, где был руководителем группы создателей нейросетей Kandinsky и Kandinsky Video, которые генерируют изображения и видео по текстовому запросу. Также Денис Димитров является одним из создателей нейросети «Digital Петр», которая распознает рукописи Петра I.