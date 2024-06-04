Стало известно, когда омские выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ

Омские школьники сдали свои первые экзамены. Как сообщили в пресс-службе Минцифры России, узнать количество набранных баллов можно будет на Госуслугах, как только работы проверят. В среднем результаты появляются в течение 10 дней после экзамена, однако иногда на обработку бланков требуется до 14 дней.
В ведомстве сообщили, что в прошлом году через Госуслуги узнали о своих баллах 1,2 млн выпускников. Они запросили итоги экзаменов почти 8 млн раз.
Результаты ЕГЭ в этом году появятся не позднее следующих дат:
- 6 июня — география, литература, химия;
- 14 июня — русский язык, базовая математика;
- 17 июня — профильная математика;
- 20 июня — обществознание, физика;
- 20, 21 июня, в зависимости от даты экзамена — информатика;
- 26 июня — иностранные языки, история, биология.
Чтобы узнать количество набранных баллов через Госуслуги, нужно сначала подтвердить свою учётную запись. Омичам необходимо запросить данные в разделе «Документы» — «Образование» личного кабинета. Вводить дополнительные сведения не требуется.
Отметим, что на портале также можно посмотреть результаты экзаменов за прошлые годы. Они доступны тем, кто сдавал ЕГЭ после 2019 года.