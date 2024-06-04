Стало известно, когда омские выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ

Омские школьники сдали свои первые экзамены. Как сообщили в пресс-службе Минцифры России, узнать количество набранных баллов можно будет на Госуслугах, как только работы проверят. В среднем результаты появляются в течение 10 дней после экзамена, однако иногда на обработку бланков требуется до 14 дней.