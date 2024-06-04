На трассе Екатеринбург — Курган дорожники ограничили движение

Ограничения связаны с ремонтом дорог. Дорожные служб проводят работы по укладке асфальта. Трасса частично закрыта в сторону города Кургана. Движение осуществляется по одной полосе.
— Госавтоинспекция Свердловской области призывает участников дорожного движения снижать скорость в местах проведения дорожных работ, руководствоваться временными дорожными знаками и быть бдительными.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге закроют движение по двум улицам. Проехать нельзя будет по Энгельса и Локомобильной. Движение будет ограничено в связи с ремонтом дорожного покрытия.