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На трассе Екатеринбург — Курган дорожники ограничили движение

В Свердловской области дорожники ввели ограничения на трассе Р-351 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Закрыт участок дороги на 31 километре. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Источник: ГИБДД по Свердловской области

Ограничения связаны с ремонтом дорог. Дорожные служб проводят работы по укладке асфальта. Трасса частично закрыта в сторону города Кургана. Движение осуществляется по одной полосе.

— Госавтоинспекция Свердловской области призывает участников дорожного движения снижать скорость в местах проведения дорожных работ, руководствоваться временными дорожными знаками и быть бдительными.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге закроют движение по двум улицам. Проехать нельзя будет по Энгельса и Локомобильной. Движение будет ограничено в связи с ремонтом дорожного покрытия.