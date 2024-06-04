Движение на Замоскворецкой линии Московского метро ввели в график

«Движение на Замоскворецкой линии (2) в графике», — значится в публикации.
Ранее сообщалось, что на центральном участке данной линии были увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры. Меры действовали примерно 1,5 часа.
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена введено в график. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«Движение на Замоскворецкой линии (2) в графике», — значится в публикации.
Ранее сообщалось, что на центральном участке данной линии были увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры. Меры действовали примерно 1,5 часа.