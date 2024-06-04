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Движение на Замоскворецкой линии Московского метро ввели в график

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена введено в график. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на Замоскворецкой линии (2) в графике», — значится в публикации.

Ранее сообщалось, что на центральном участке данной линии были увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры. Меры действовали примерно 1,5 часа.

метро