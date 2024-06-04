Петербуржцев призвали не подбирать на улице птенцов

В Петербурге до июля будет продолжаться сезон размножения птиц. А это значит, что в парках, скверах садах и дворах можно увидеть слетков, то есть птенцов, которые недавно покинули гнездо и еще не научились хорошо летать. У горожан может возникнуть желание взять их к себе домой, чтобы помочь. Но делать этого нельзя. Любое неосторожное действие может навредить птенцу и привести к его гибели. Об этом петербуржцам напомнили в комитете по природопользованию.