Члены экологического Совета впервые побывали на «Разрезе Верхнетешском»

«Предприятие начало свою работу с построения коммуникации с жителями Новокузнецкого муниципального округа, представителями общественности и органами власти. Это важно, чтобы крупный бизнес не только успешно занимался добычей угля, но и заботился о территории и людях, проживающих рядом. У нас есть примеры ответственного отношения компаний к территориям присутствия и хотелось бы, чтобы угольщики активно перенимали этот опыт».