Члены экологического Совета впервые побывали на «Разрезе Верхнетешском»

Члены Общественного экологического Совета при администрации Новокузнецкого муниципального округа впервые побывали на запущенном в 2022 году «Разрезе Верхнетешском» (входит в Группу «Сибантрацит»). Также предприятие посетила главный эколог муниципального образования Ангелина Голованова. Все они положительно оценили работу предприятия по минимизации рисков негативного воздействия на окружающую среду.
Делегация, состоящая из восьми человек, осмотрела производственные площадки разреза. Начальник Отдела охраны окружающей среды Арина Крисанова «Разреза Вернетешского» рассказала гостям об экологических мероприятиях, запланированных Группой «Сибантрацит», о технике, работающей на предприятии, а также ответила на все интересующие вопросы присутствующих:
«Мы регулярно публично предоставляем отчеты о проводимых и планируемых экологических мероприятиях, а сегодня решили вывезти гостей на промышленный объект, чтобы они увидели все своими глазами».
Членам экосовета продемонстрировали технологическую дорогу протяжённостью 18 километров. Транспортировка угля по ней осуществляется только в тентированных австосамосвалах. Бытовой мусор на разрезе складируется в специальных контейнерах, отходы вывозят согласно графику. Крупногабаритные шины, использованные масла и фильтры регулярно сдают на переработку.
Член экосовета Наталья Мальковец отметила, что знакомство с деятельностью «Разреза Верхнетешского» показало готовность руководства прислушиваться к мнению местных жителей и строить открытый диалог:
«Предприятие начало свою работу с построения коммуникации с жителями Новокузнецкого муниципального округа, представителями общественности и органами власти. Это важно, чтобы крупный бизнес не только успешно занимался добычей угля, но и заботился о территории и людях, проживающих рядом. У нас есть примеры ответственного отношения компаний к территориям присутствия и хотелось бы, чтобы угольщики активно перенимали этот опыт».
По итогам встречи члены экосовета и руководство «Разреза Верхнетешского» договорились, что такие выезды будут проходить на регулярной основе.
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