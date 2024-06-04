Волгоградцам рассказали, что делать, если профиль на «Госуслугах» был взломан

В первую очередь, если не получается войти в аккаунт, нужно попробовать сбросить пароль. Для этого на странице авторизации нужно выбрать кнопку «Восстановить» и ввести телефон, электронный адрес или номер одного из документов: паспорта, ИНН или СНИЛС. Система также может запросить ответ на контрольный вопрос.
Затем надо ввести код из СМС или полученный по ссылке в электронном письме.
Далее необходимо придумать новый пароль к профилю.
Если эти действия произвести не получается, значит, злоумышленники успели поменять пароль.
В таком случае нужно обратиться к списку банков, в которых можно восстановить доступ к госпорталу онлайн.
В личном кабинете банка, клиентом которого вы являетесь, нужно найти сервис «Регистрация на “Госуслугах” и следовать инструкциям. Новый пароль от аккаунта придет на номер телефона, который вы указали в банке как основной.
Даже если мошенники уже успели внести изменения в «Госуслугах», код для входа все равно получите именно вы.
Однако этот способ поможет, если мошенники не успели поменять или установить контрольный вопрос. Тогда придется восстанавливать управление профилем только при личном посещении специализированного центра. Причем сделать это нужно в кратчайшие сроки.
Не забудьте взять с собой паспорт и СНИЛС.