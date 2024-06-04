Волгоградцам рассказали, что делать, если профиль на «Госуслугах» был взломан

В первую очередь, если не получается войти в аккаунт, нужно попробовать сбросить пароль. Для этого на странице авторизации нужно выбрать кнопку «Восстановить» и ввести телефон, электронный адрес или номер одного из документов: паспорта, ИНН или СНИЛС. Система также может запросить ответ на контрольный вопрос.