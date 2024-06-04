Пассажиры могут получить справку об опоздании из-за задержки на Замоскворецкой линии

Транспортное ведомство уточнило, что документ можно получить в электронном виде на сайте метрополитена. Для именной справки в бумажном виде необходимо оставить заявку через чат-бот Александру или позвонить по телефону 3210.
Именная справка будет готова максимум за 3 рабочих дня. Информация о ее готовности придет на электронную почту, забрать ее необходимо лично в сервис-центрах «Московский транспорт».
Интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии метро были увеличены 4 июня около 10:00 по московскому времени в связи с проверкой инфраструктуры. Примерно в 11:20 по московскому времени движение поездов ввели в график.
На время задержки поездов горожан призывали пересесть на наземный транспорт и пользоваться другими линиями метро.