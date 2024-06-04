В Волгограде создали ранозаживляющую мазь

Лекарство было разработано командой ученых-медиков из Волгограда.
О препарате рассказал доктор медицинских наук Сергей Поройский — именно под его руководством было получено новое лекарство. Он отметил, что разработка методов и средств для регенерации ран идет последние 6 лет.
Как отметил в интервью «Волгоградской правде.ру» ученый, в 2018 году были запатентованы способ терапии, а также технология получения специальной ранозаживляющий мазевой композиции. В ее составе было 2 компонента, которые эффективны в лечении в случае повреждения слизистых оболочек полости рта.
Позже в мазь было включено третье вещество, это повысило эффективность ее действия. По словам Поройского, последний компонент растительного происхождения.
«При лечении ран со слабым заживлением есть проблема — эндотелиальная дисфункция. Сосуды работают плохо, нарушено кровоснабжение, поэтому рана плохо заживает. Новый компонент перекрывает такого типа патологические процессы», — говорит ученый.
Сейчас новое средство проходит клинические испытания. Оно сможет помочь в лечении раненых участников специальной военной операции.