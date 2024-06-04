В Волгограде создали ранозаживляющую мазь

Как отметил в интервью «Волгоградской правде.ру» ученый, в 2018 году были запатентованы способ терапии, а также технология получения специальной ранозаживляющий мазевой композиции. В ее составе было 2 компонента, которые эффективны в лечении в случае повреждения слизистых оболочек полости рта.