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Жители Ростовской области увидят метеорный поток Июньские Боотиды

Метеорный поток Июньские Боотиды предлагают понаблюдать жителям Ростовской области.

Ближе к концу месяца жители Ростовской области могут увидеть в небе метеорный поток Июньские Боотиды. Об этом сообщают ряд астрономических порталов.

Любителям понаблюдать звездное небо предлагают сосредоточить свое внимание в районе созвездия Волопаса в ночь с 27 на 28 июня. Именно в этот период ожидается пик небесного явления, скорость потока должна составлять до 100 метеоров в час.

Отмечается, что на видимость Июньских Боотид может повлиять свет Луны.

Напомним, весной 2024 года жителям Дона также предлагали понаблюдать за метеорным потоком Лириды, проходившим в период с 15 по 29 апреля.

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