Жители Ростовской области увидят метеорный поток Июньские Боотиды

Ближе к концу месяца жители Ростовской области могут увидеть в небе метеорный поток Июньские Боотиды. Об этом сообщают ряд астрономических порталов.
Любителям понаблюдать звездное небо предлагают сосредоточить свое внимание в районе созвездия Волопаса в ночь с 27 на 28 июня. Именно в этот период ожидается пик небесного явления, скорость потока должна составлять до 100 метеоров в час.
Отмечается, что на видимость Июньских Боотид может повлиять свет Луны.
Напомним, весной 2024 года жителям Дона также предлагали понаблюдать за метеорным потоком Лириды, проходившим в период с 15 по 29 апреля.