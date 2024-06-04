Омичи раскупили абсолютно все билеты на поезда в Крым в июне

Жители Омской области раскупили все билеты на ближайшие поезда в Крым. Добраться из Омска до острова на поезде можно только в июле и августе.
Согласно информации на сайте «Гранд Сервис Экспресс», осталось ни одного свободного места в плацкарте и купе на поезда в июне. Поезда из Омска в Симферополь отправятся 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 и 30 июня.
Билетов на июль и август осталось также немного. Единственное свободное место, оставшееся в поезде на 7 июля, — верхняя полка в плацкарте. За нее просят 10 585 рублей. На 10 июня свободны только две верхние полки — одна в плацкарте, вторая в купе. Место в купе на эту дату обойдется в 18 153 рубля. В поездах на более поздние даты мест чуть больше, но стоимость почти не отличается.
*информация актуальна на момент написания материала.