Омичи раскупили абсолютно все билеты на поезда в Крым в июне

Билетов на июль и август осталось также немного. Единственное свободное место, оставшееся в поезде на 7 июля, — верхняя полка в плацкарте. За нее просят 10 585 рублей. На 10 июня свободны только две верхние полки — одна в плацкарте, вторая в купе. Место в купе на эту дату обойдется в 18 153 рубля. В поездах на более поздние даты мест чуть больше, но стоимость почти не отличается.