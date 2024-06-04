Елена Лапушкина оценила работы по реконструкции бывшего кинотеатра «Россия»

«Новая жизнь в этом году ожидает не только бывший кинотеатр “Россия”, но и весь бульвар по улице Чернореченской. Сейчас подрядчики работают над его благоустройство. Здесь будут проложены новые коммуникации, обновлена проезжая часть, преобразится и сам бульвар. Уверена, что эта территория станет точкой притяжения. Жители всего города смогут посетить новый театр, просто прогуляться и хорошо провести время».