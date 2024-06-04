Елена Лапушкина оценила работы по реконструкции бывшего кинотеатра «Россия»

Напомним, что в 2023 году началась реконструкция объекта. Модернизация ведется в рамках национального проекта «Культура», который инициировал Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Здание кинотеатра «Россия» было построено в 1963 году, долгое время оно находилось в заброшенном состоянии. Реконструкция бывшего кинотеатра позволит создать новое многофункциональное театральное пространство. После завершения всех строительных работ здесь разместится самарский молодежный драматический театр «Мастерская». Сейчас у него нет своей площадки, спектакли проходят во дворце культуры железнодорожников имени Пушкина.
«Новая жизнь в этом году ожидает не только бывший кинотеатр “Россия”, но и весь бульвар по улице Чернореченской. Сейчас подрядчики работают над его благоустройство. Здесь будут проложены новые коммуникации, обновлена проезжая часть, преобразится и сам бульвар. Уверена, что эта территория станет точкой притяжения. Жители всего города смогут посетить новый театр, просто прогуляться и хорошо провести время».
На сегодняшний день продолжаются работы как снаружи, так и внутри будущего театра. В активной фазе сейчас прокладка инженерных сетей, завершается монтаж электрики, системы пожарной безопасности. Заканчивают специалисты и прокладку труб тепло- и водоснабжения, канализации. Как рассказал генеральный директор подрядной организации Сергей Арзамасцев, готовы также и все ограждающие конструкции, завершены кровельные работы.
«В большом зале ведутся работы по монтажу металлических конструкций для последующего монтажа “верхней одежды” сцены. В малом зале закончены все инженерные работы, подготовлена сцена для монтажа. Уже совсем скоро приступим к чистовой отделке помещений», — добавил Сергей Арзамасцев.
Согласно проекту, новый театр будет оборудован вестибюлем с обширным выставочным пространством, холлами, большим зрительным залом с поворотной сценой на 218 мест и малым залом на 85 мест, детской театральной студией и другими помещениями. В соответствии с муниципальным контрактом, подрядная организация должна завершить реконструкцию в конце этого года.
Параллельно ведутся работы и по комплексному благоустройству бульвара на улице Чернореченской, который в прошлом году стал одним из победителей Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого по решению Президента. За обновление пространства проголосовали более 26 тысяч самарцев. После преображения бульвар станет не только красивым и уютным, но и современным.
«За бульвар жители голосовали очень активно, он занял второе место по итогам рейтингового отбора. После того, как уже пространство победило, обсуждались отдельные архитектурные решения. Жители вносили свои предложения как по организации дорожного движения, так и обустройству самого пешеходного бульвара», — отметил Глава Железнодорожного района Вадим Тюнин.
При благоустройстве применяется комплексный подход. В настоящее время ведется перекладка и модернизация действующей системы холодного и горячего водоснабжения, обновление сети газо- и электроснабжения.
«Уже сейчас работы с инженерными коммуникациями на финальной стадии. Идём полностью в графике и планируем начать второй этап благоустройства после 15 июня. Осталось две недели для того, чтобы закончить работу сетевым компаниям, и уже потом подрядчик приступит к устройству дорожного покрытия и благоустройству самого бульвара», — отметил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Александр Андриянов.
Ремонт дорожного полотна выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В рамках благоустройства на бульваре по улице Чернореченской появятся новое плиточное покрытие, пандус, пешеходные ограждения, установят освещение и малые архитектурные формы, такие как арт-объект «Арка», урны и скамейки. Обустроят газон с автополивом, посадят деревья, кустарники и цветы. Данные работы планируется завершить до 1 сентября текущего года.