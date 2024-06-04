С начала года кузбассовцы отдали мошенникам один миллиард рублей

Так, накануне пенсионерка из Прокопьевска, пытаясь разоблачить мошенников, перевела им на счета 2,7 млн рублей. Выяснилось, что 61-летней заявительнице в мессенджере написала злоумышленница, представилась ее бывшей руководительницей и сказала, что с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов. Второй собеседник по телефону заверил, что от имени прокопчанки преступники оформили многомиллионные кредиты, а деньги отправили за рубеж.