С начала года кузбассовцы отдали мошенникам один миллиард рублей

По свежим данным полиции Кузбасса, с начала 2024 года в отношении жителей региона совершено больше 3,5 тыс. преступлений. Мошенники похитили у людей уже больше одного миллиарда рублей.
Так, накануне пенсионерка из Прокопьевска, пытаясь разоблачить мошенников, перевела им на счета 2,7 млн рублей. Выяснилось, что 61-летней заявительнице в мессенджере написала злоумышленница, представилась ее бывшей руководительницей и сказала, что с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов. Второй собеседник по телефону заверил, что от имени прокопчанки преступники оформили многомиллионные кредиты, а деньги отправили за рубеж.
По его указанию потерпевшая сняла все сбережения в размере 1,3 млн рублей и оформила кредиты в трех банках, после чего перечислила на чужие счета около 2,7 млн рублей. При этом женщина знала о мошеннической схеме, но поддалась манипуляциям. Сотрудники уголовного розыска устанавливают подозреваемых.
А в прошлом году 77-летняя пенсионерка из областной столицы, пытаясь спасти деньги на счёте, продала две квартиры и вместе со сбережениями перечислила мошенникам 8,4 млн рублей. Мы рассказывали историю пострадавшей.