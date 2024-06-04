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Алексей Беспрозванных: Ростех продолжит поддержку футбольного клуба «Балтика»

Ростех продолжит поддерживать футбольный клуб «Балтика» из Калининграда — об этом объявил временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных по итогам рабочей встречи с руководством госкорпорации в Москве.

Источник: Янтарный край

В контракте между Ростехом и «Балтикой» был пункт о возможности прекращения сотрудничества при вылете команды из Премьер-лиги. Переговоры привели к договоренности о продолжении сотрудничества и фундаменте для возвращения «Балтики» в элитный отечественный клубный дивизион.

Калининградская область является стратегически важным регионом, а совместная работа менеджмента клуба и правительства региона положительно преобразила «Балтику» по многим показателям. Сохранение наименования Ростех Арена и всех сопутствующих обязательств у крупнейшего объекта калининградского спорта было достигнуто.

«Стратегическое партнёрство Ростеха с “Балтикой” и Ростех Ареной определяет будущее калининградского спорта. Мы благодарим Сергея Викторовича Чемезова за оказанное доверие и конструктивный подход к положительному решению в сложившейся ситуации. Уверены, что это благоприятно скажется на перспективах возвращения “Балтики” в элиту российского футбола», — отметил Алексей Беспрозванных.

Поддержка Ростеха направлена на всю систему клубной подготовки, включая вторую команду, молодежный состав, женскую сборную и востребованную детскую академию. Правительство Калининградской области также продолжит поддерживать «Балтику». Команда провела успешный сезон 2023—2024 в Премьер-лиге, одержав ряд знаковых побед и заняв предпоследнее место в чемпионате.