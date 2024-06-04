Алексей Беспрозванных: Ростех продолжит поддержку футбольного клуба «Балтика»

В контракте между Ростехом и «Балтикой» был пункт о возможности прекращения сотрудничества при вылете команды из Премьер-лиги. Переговоры привели к договоренности о продолжении сотрудничества и фундаменте для возвращения «Балтики» в элитный отечественный клубный дивизион.