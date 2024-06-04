12 поездов опоздали на несколько часов в Нижегородской области

Несколько пассажирских поездов были задержаны по техническим причинам в Нижегородской области 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Всего опоздали 12 поездов, следующих в Москву, Казань, Чебоксары, Йошкар-Олу, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Задержка у некоторых составила более трех часов, у большинства же — около 1−1,5 часа.
Напомним, что это уже не первая задержка поездов на Горьковской железной дороге в этом году. Так, несколько составов прибыли с опозданием в январе из-за сильного снегопада в Нижегородской области, а в конце ноября 2023 года поезда были задержаны из-за шторма в Сочи.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что дополнительные поезда на южные курорты пустят с конца мая.