12 поездов опоздали на несколько часов в Нижегородской области

Напомним, что это уже не первая задержка поездов на Горьковской железной дороге в этом году. Так, несколько составов прибыли с опозданием в январе из-за сильного снегопада в Нижегородской области, а в конце ноября 2023 года поезда были задержаны из-за шторма в Сочи.