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22 миллиона рублей: житель Новосибирской области выиграл в лотерею

Билет был куплен в лотерее «Всё или ничего», организованной компанией «Столото».

Житель Новосибирской области стал обладателем крупного выигрыша в лотерею «Всё или ничего», организованной «Столото». В пресс-службе компании сообщили, что удача улыбнулась мужчине в 110951-м тираже, состоявшемся 3 июня 2024 года. Счастливый билет принес ему 22 447 620 рублей.

Играя по-крупному, новоиспеченный миллионер приобрел сразу три билета, рассчитанных на пять тиражей подряд. Такая стратегия позволила ему увеличить выигрыш на 2500 рублей, доведя его до впечатляющей суммы 22 450 120 рублей.

К настоящему моменту победитель еще не явился в лотерейный центр «Столото» за своим выигрышем. Возможно, сибиряк пока не знает о своей удаче.