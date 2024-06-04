22 миллиона рублей: житель Новосибирской области выиграл в лотерею

Житель Новосибирской области стал обладателем крупного выигрыша в лотерею «Всё или ничего», организованной «Столото». В пресс-службе компании сообщили, что удача улыбнулась мужчине в 110951-м тираже, состоявшемся 3 июня 2024 года. Счастливый билет принес ему 22 447 620 рублей.



Играя по-крупному, новоиспеченный миллионер приобрел сразу три билета, рассчитанных на пять тиражей подряд. Такая стратегия позволила ему увеличить выигрыш на 2500 рублей, доведя его до впечатляющей суммы 22 450 120 рублей.



К настоящему моменту победитель еще не явился в лотерейный центр «Столото» за своим выигрышем. Возможно, сибиряк пока не знает о своей удаче.