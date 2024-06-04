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Московский вокзал в Петербурге реконструируют для ВСМ

Электрички Московского и Волховского направлений переведут на пассажирский комплекс «Волковская».

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге во всю обсуждается проект высокоскоростной магистрали (ВСМ). В рамках ее строительства не только проложат железнодорожные пути и построят новый терминал, а также изменят улично-дорожную сеть, создадут новый пассажирский комплекс и реконструируют всю станцию Санкт-Петербург — Главный, в том числе и Московский вокзал. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС.

— В городе будет создан пассажирский комплекс «Волковская», куда переведут электропоезда Московского и Волховского направлений. Получит развитие комплекс «Дача Долгорукова». Будет реконструирована железнодорожная станция Санкт-Петербург — Главный, включая Московский вокзал, — сказал градоначальник.

Также у терминала ВСМ появится привокзальная площадь, в створе улицы Черняховского и Товарного переулка сделают тоннель, а Днепропетровская, Военная и Миргородская улицы получат продолжение. Кроме того, частью магистрали станет будущая станция метро «Лиговской проспект-2».

По словам Беглова, начать строительство ВСМ планируют в 2026 году.

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