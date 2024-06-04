Московский вокзал в Петербурге реконструируют для ВСМ

В Петербурге во всю обсуждается проект высокоскоростной магистрали (ВСМ). В рамках ее строительства не только проложат железнодорожные пути и построят новый терминал, а также изменят улично-дорожную сеть, создадут новый пассажирский комплекс и реконструируют всю станцию Санкт-Петербург — Главный, в том числе и Московский вокзал. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС.