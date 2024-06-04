Московский вокзал в Петербурге реконструируют для ВСМ

В Петербурге во всю обсуждается проект высокоскоростной магистрали (ВСМ). В рамках ее строительства не только проложат железнодорожные пути и построят новый терминал, а также изменят улично-дорожную сеть, создадут новый пассажирский комплекс и реконструируют всю станцию Санкт-Петербург — Главный, в том числе и Московский вокзал. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС.
— В городе будет создан пассажирский комплекс «Волковская», куда переведут электропоезда Московского и Волховского направлений. Получит развитие комплекс «Дача Долгорукова». Будет реконструирована железнодорожная станция Санкт-Петербург — Главный, включая Московский вокзал, — сказал градоначальник.
Также у терминала ВСМ появится привокзальная площадь, в створе улицы Черняховского и Товарного переулка сделают тоннель, а Днепропетровская, Военная и Миргородская улицы получат продолжение. Кроме того, частью магистрали станет будущая станция метро «Лиговской проспект-2».
По словам Беглова, начать строительство ВСМ планируют в 2026 году.