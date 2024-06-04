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Воронежцы пожаловались на сыпь после купания в водохранилище

Причина появления пятен на коже пока не установлена.

Источник: Freepik

Жители Воронежа с понедельника, 3 июня, сообщают в социальных сетях, что начали обнаруживать на коже странные пятна после купания в водохранилище. В частности, о появлении сыпи сообщили жители поселка Рыбачий и люди, которые там купались. Пользователи соцсетей заявляют, якобы с подобной проблемой столкнулись почти все отдыхающие, которые плавали в водохранилище в минувшие выходные.



Точная причина появления сыпи пока не установлена. Среди возможных вариантов горожане называют церкариоз («зуд купальщиков», заболевание, вызываемое плавающими личинками плоских червей — прим. ред.) или раздражение от водорослей. Пользователи Сети также предположили, что горожане могли подхватить красный плоский лишай или крапивницу.

В региональном управлении Роспотребнадзора указали, что по состоянию на сегодняшний день обращений по поводу сыпи в ведомство не поступало. Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию в министерстве здравоохранения Воронежской области.

Ранее сообщалось, что в первой декаде мая специалисты регионального управления Роспотребнадзора взяли пробы воды в местах массового отдыха. Лабораторные исследования показали несоответствия по гигиеническим нормативам и санитарно-химическим показателям на четырех городских пляжах.