Воронежцы пожаловались на сыпь после купания в водохранилище

Жители Воронежа с понедельника, 3 июня, сообщают в социальных сетях, что начали обнаруживать на коже странные пятна после купания в водохранилище. В частности, о появлении сыпи сообщили жители поселка Рыбачий и люди, которые там купались. Пользователи соцсетей заявляют, якобы с подобной проблемой столкнулись почти все отдыхающие, которые плавали в водохранилище в минувшие выходные.
Точная причина появления сыпи пока не установлена. Среди возможных вариантов горожане называют церкариоз («зуд купальщиков», заболевание, вызываемое плавающими личинками плоских червей — прим. ред.) или раздражение от водорослей. Пользователи Сети также предположили, что горожане могли подхватить красный плоский лишай или крапивницу.
В региональном управлении Роспотребнадзора указали, что по состоянию на сегодняшний день обращений по поводу сыпи в ведомство не поступало. Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию в министерстве здравоохранения Воронежской области.
Ранее сообщалось, что в первой декаде мая специалисты регионального управления Роспотребнадзора взяли пробы воды в местах массового отдыха. Лабораторные исследования показали несоответствия по гигиеническим нормативам и санитарно-химическим показателям на четырех городских пляжах.