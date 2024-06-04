Первые многоквартирные дома КРТ в Кемерове начнут строить в этом году

По данным кемеровской мэрии, первые дома в зоне комплексного развития территории начнут строить уже в этом году. В микрорайонах работают пять застройщиков, которые активно выкупают недвижимость. Среди них «Промстрой», «Фонд развития жилищного строительства», «Програнд», «СД Прогресс» из Томска и «Центр-К» из Тюмени.
Как говорит председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Кемерово Николай Хаблюк, часть застройщиков работает напрямую с собственниками объектов недвижимости. Остальные же пользуются услугами Общественной приёмной.
Там, где застройщики работают вместе с приёмной, уже оценено порядка 100 объектов, почти 20 выкуплено. Люди подбирают себе новое жильё.
По вопросам развития КРТ по-прежнему можно позвонить в Общественную приёмную и проконсультироваться по всем вопросам: 36−23−21 (либо прийти по адресу: ул.9 Января, 12).