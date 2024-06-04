Первые многоквартирные дома КРТ в Кемерове начнут строить в этом году

По данным кемеровской мэрии, первые дома в зоне комплексного развития территории начнут строить уже в этом году. В микрорайонах работают пять застройщиков, которые активно выкупают недвижимость. Среди них «Промстрой», «Фонд развития жилищного строительства», «Програнд», «СД Прогресс» из Томска и «Центр-К» из Тюмени.