В центре Самары археолог обнаружил старинные артефакты

Археолог обнаружил старинные артефакты при раскопках в центре Самары. Он нашел предметы во время обследования земельного участка для хозяйственного освоения. Об этом сообщает региональное Управление госохраны объектов культурного наследия Самарской области.
В частности, ученый нашел предметы в границах улиц Молодогвардейской, Галактионовской, Ярмарочной и Студенческого переулка. Он обнаружил фрагменты керамической посуды, фаянсовой посуды, стеклянные бутылки, железные скобы, пули и гильзы от патронов. Все они датируются XIX — началом XX вв.
В ведомстве не уточнили, что дальше будет с предметами старины. По всей видимости, после проведения специалистами всех необходимых исследований их передадут в музей.
Отмечается, что объект археологического наследия «Культурный слой г. Самара XIX — начала XX вв. (квартал 116)» приказом управления включен в Перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области.