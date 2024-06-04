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В центре Самары археолог обнаружил старинные артефакты

Предметы старины, найденные в Самаре, относятся к XIX—XX вв.екам.

Источник: УГООКН Самарской области

Археолог обнаружил старинные артефакты при раскопках в центре Самары. Он нашел предметы во время обследования земельного участка для хозяйственного освоения. Об этом сообщает региональное Управление госохраны объектов культурного наследия Самарской области.

В частности, ученый нашел предметы в границах улиц Молодогвардейской, Галактионовской, Ярмарочной и Студенческого переулка. Он обнаружил фрагменты керамической посуды, фаянсовой посуды, стеклянные бутылки, железные скобы, пули и гильзы от патронов. Все они датируются XIX — началом XX вв.

В ведомстве не уточнили, что дальше будет с предметами старины. По всей видимости, после проведения специалистами всех необходимых исследований их передадут в музей.

Отмечается, что объект археологического наследия «Культурный слой г. Самара XIX — начала XX вв. (квартал 116)» приказом управления включен в Перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области.

археология