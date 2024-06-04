В ближайшие три дня на Омскую область обрушится град

Синоптики прогнозируют 30-градусную жару, дожди и град в ближайшие три дня в Омской области. О том, какая будет погода в Омске и области, подробно рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Ночью в среду, 5 июня, температура ожидается в пределах +5…+10 градусов. Местами пройдет слабый дождь. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов, местами до +20. Омскую область накроют кратковременные дожди с грозой, град. Порывы ветра местами достигнут 15−20 м/с.
В ночь на четверг, 6 июня, синоптики прогнозируют +12…+17 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди с грозой, туман. Днем температура воздуха составит от +23 до +28 градусов, местами будет прохладнее — до +18. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, град. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.
В пятницу, 7 июня, ночью средняя температура воздуха составит +11…+16 градусов. По прогнозу синоптиков, в регионе сохранятся кратковременные дожди и грозы, местами туман. Днем столбик термометра поднимется до +21…+26 градусов, местами — до +16. В этот день ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра усилятся до 17 м/с.