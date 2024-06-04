Нижегородская область готова принять пять тысяч мигрантов из Узбекистана

В ходе переговоров нижегородские чиновники сообщили, что региону нужны рабочие руки в сельском хозяйстве, строительстве и на производственных предприятиях. В этих отраслях мигрантам готовы предложить зарплаты 50−70 тыс. руб.
Перед переездам в Россию трудовые мигранты смогут пройти курсы по русскому языку и повышению правовой грамотности. Также они смогут повысить квалификацию по требованиям российских работодателей.
Представители узбекской и российской сторон отметили, что они заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве в сфере легальной трудовой миграции.