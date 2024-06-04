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Нижегородская область готова принять пять тысяч мигрантов из Узбекистана

Более пяти тысяч легальных мигрантов из Узбекистана готова принять Нижегородская область. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ташкентской области по итогам встречи узбекских чиновников с представителями нижегородского АНО «Областное кадровое агентство».

В ходе переговоров нижегородские чиновники сообщили, что региону нужны рабочие руки в сельском хозяйстве, строительстве и на производственных предприятиях. В этих отраслях мигрантам готовы предложить зарплаты 50−70 тыс. руб.

Перед переездам в Россию трудовые мигранты смогут пройти курсы по русскому языку и повышению правовой грамотности. Также они смогут повысить квалификацию по требованиям российских работодателей.

Представители узбекской и российской сторон отметили, что они заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве в сфере легальной трудовой миграции.