Застрявшие в Египте туристы вернулись в Пермь

Самолет с 216 пассажирами, 47 из которых — дети, должен был вылететь 4 июня в 3.50, но рейс задержали по причине позднего прибытия воздушного судна. Тем временем с задержкой вылета столкнулись туристы, которые планировали вернуться после отдыха из Египта в Пермь — более 200 пассажиров. С задержкой в почти полсуток самолет все же вылетел в Пермь и забрал на отдых прикамцев. Согласно онлайн табло Большого Савино, Рейс вылетел в 13.50 из Перми.