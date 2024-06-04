Застрявшие в Египте туристы вернулись в Пермь

Неприятности летнего отдыха настигли несколько сотен пермяков с авиакомпанией AlMasria Universal Airlines.
Утром 4 июня появилась информация о задержании рейса Uj652 в Шарм-эль-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Самолет с 216 пассажирами, 47 из которых — дети, должен был вылететь 4 июня в 3.50, но рейс задержали по причине позднего прибытия воздушного судна. Тем временем с задержкой вылета столкнулись туристы, которые планировали вернуться после отдыха из Египта в Пермь — более 200 пассажиров. С задержкой в почти полсуток самолет все же вылетел в Пермь и забрал на отдых прикамцев. Согласно онлайн табло Большого Савино, Рейс вылетел в 13.50 из Перми.