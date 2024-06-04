Маршрут А-36 забрали у перевозчика в Нижнем Новгороде

Ранее компании «АТП» и «Экодрайв» уведомили министерство о прекращении обслуживания маршрутов № 109 и 207. По закону, они должны работать на маршруте еще 90 дней. Однако, они приняли решение прекратить выпуск автобусов уже сейчас. Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области накануне пожаловалось на это в региональную прокуратуру.