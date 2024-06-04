Маршрут А-36 забрали у перевозчика в Нижнем Новгороде

Маршрут А-36 забрали у перевозчика «СолоАвто» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Решение о расторжении контракта в одностороннем порядке минтранс принял из-за жалоб жителей. Проверки подтвердили неудовлетворительную работу перевозчика. Оказалось, что транспортная компания не выполняет свои обязательства по обслуживанию: в апреле ей было выполнено только 39,7% рейсов, а с 1 по 20 мая — 28,5% рейсов.
Ранее компании «АТП» и «Экодрайв» уведомили министерство о прекращении обслуживания маршрутов № 109 и 207. По закону, они должны работать на маршруте еще 90 дней. Однако, они приняли решение прекратить выпуск автобусов уже сейчас. Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области накануне пожаловалось на это в региональную прокуратуру.