В Перми открыли памятник участникам СВО с грамматической ошибкой

На открытии памятника 3 июня присутствовал глава Прикамья Дмитрий Махонин, депутаты краевого парламента, а также родственники погибших в зоне СВО. Установить монумент в Закамске решили после встречи губернатора Дмитрия Махонина с участниками СВО и их родными в январе 2024 года. Проект поддержали и установили в сквере памятный камень с изображением солдата. Этот мемориал стал частью Аллеи памяти, которую создали в прошлом году по ул. Кировоградской, 26.