В Перми открыли памятник участникам СВО с грамматической ошибкой

«Посвящается участникам специальной военной операции, жизнь свою отдавших, защищая Родину», — написано на гранитной плите с изображением военнослужащего.
В этой фразе есть ошибка в окончании причастия: по правилу здесь нужно было написать «отдавшим», а не «отдавших», поскольку причастие всегда согласуется с определяемым существительным в роде, числе и падеже. В данном случае: «участникам, отдавшим…».
На открытии памятника 3 июня присутствовал глава Прикамья Дмитрий Махонин, депутаты краевого парламента, а также родственники погибших в зоне СВО. Установить монумент в Закамске решили после встречи губернатора Дмитрия Махонина с участниками СВО и их родными в январе 2024 года. Проект поддержали и установили в сквере памятный камень с изображением солдата. Этот мемориал стал частью Аллеи памяти, которую создали в прошлом году по ул. Кировоградской, 26.
Ошибку в надписи подрядчик пообещал исправить в ближайшее время.
Ранее «ФедералПресс» писал, что пермские власти планируют установить другой памятник участникам СВО, который будет более 7 м в длину. Его хотят поставить напротив Дома чекистов на ул. Сибирской.