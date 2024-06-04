Назван ТОП-3 городов Кубани, где продолжает «жить» коронавирус

Краснодар, Сочи и Новороссийск вошли в тройку лидеров среди муниципалитетов Кубани по количеству заболевших коронавирусом в период с 27 мая по 2 июня. Всего за неделю в регионе выявлено 133 случая заболевания COVID-19, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на краевой оперштаб.
В Краснодаре зарегистрировано 44 заболевших, в Сочи — 23, в Новороссийске — 15. В Кущевском районе зафиксировано девять положительных результатов исследований на ковид. В Армавире, Геленджике, Новокубанском и Успенском районах = по четыре.
Среди 133 заболевших — 81 женщина и 52 мужчины, в том числе 24 ребенка. Самому младшему пациенту — 15 дней, старшему — 89 лет.
Краснодар, Сочи и Новороссийск также были лидерами по заболеваемости "короной на прошлой неделе с 20 по 26 мая. Тогда кубанской столице выявили 36 заболевших, в Сочи — 15, в Новороссийске — 13. Всего было зарегистрировано 111 случаев коронавируса.