Назван ТОП-3 городов Кубани, где продолжает «жить» коронавирус

Краснодар, Сочи и Новороссийск также были лидерами по заболеваемости "короной на прошлой неделе с 20 по 26 мая. Тогда кубанской столице выявили 36 заболевших, в Сочи — 15, в Новороссийске — 13. Всего было зарегистрировано 111 случаев коронавируса.