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Ход строительства Остужевской развязки показали воронежцам

Третий этап возведения Остужевской развязки в Воронеже в самом разгаре.

В данный момент там реализуется сразу несколько направлений проекта. О ходе работ отчитались в мэрии. Так, рабочие продолжают благоустраивать территорию близ путепроводов, кроме того, ведутся работы по переустройству канализации и освещения. В ближайшее время рядом с путепроводами должны появиться тротуары, а еще власти обещают, что скоро заработает светофор на перекрестке с улице Урывского. Сейчас его передают в собственность города.

Что касается путепровода, который, согласно проекту, должен появиться над Ленинским проспектом, то сейчас специалисты устанавливает каркасы его будущих опор. Необходимые материалы уже завезли.

строительство