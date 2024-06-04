Ход строительства Остужевской развязки показали воронежцам

В данный момент там реализуется сразу несколько направлений проекта. О ходе работ отчитались в мэрии. Так, рабочие продолжают благоустраивать территорию близ путепроводов, кроме того, ведутся работы по переустройству канализации и освещения. В ближайшее время рядом с путепроводами должны появиться тротуары, а еще власти обещают, что скоро заработает светофор на перекрестке с улице Урывского. Сейчас его передают в собственность города.