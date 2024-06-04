Опубликован список улиц Краснодара, откуда чаще эвакуируют машины

Водителям напомнили, что соблюдение ПДД и оплата парковки обходятся дешевле, чем забор автомобиля со штраф-стоянки. Служба эвакуации перевозит машины, оставленные в неположенных местах, на спецстоянку по адресу улица им. Суворова, 3. Она рассчитана на 88 мест.



Стоимость перемещения автомобиля составляет 3825 рублей, а каждый час хранения стоит 69,63 рубля. Если водитель успевает подойти к эвакуатору до момента отправки машины, он должен оплатить только стоимость погрузки и разгрузки, что составляет 1277 рублей. Оплату можно произвести в течение 30 дней.



Узнать местоположение своего автомобиля можно на сайте ГКУ КК «Центр организации дорожного движения» или по телефонам: 8−939−864−40−01, 8−861−991−40−01, 8−861−991−40−21.