Ричмонд
+19°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Красноярского края простился в Москве с Артуром Чилингаровым

Прощание проходило в Храме Христа Спасителя.

Источник: Из социальных сетей губернатора Красноярского края Михаила Котюкова

В Москве 4 июня простились с легендарным ученым, исследователем Арктики и Антарктиды, депутатом Госдумы от Красноярского края, Хакасии и Тувы Артуром Чилингаровым. Прощание проходило в Храме Христа Спасителя.

На церемонию прощания прилетела и делегация из Красноярского края во главе с губернатором региона Михаилом Котюковым.

«Чилингаров любил и понимал людей Севера, ценил сибиряков, достойно представлял в Государственной Думе интересы жителей края и наших соседей — Тувы и Хакасии. Артур Николаевич останется в нашей памяти человеком с настоящим сибирским характером», — написал у себя в Телеграм-канале сразу же после прощания глава региона Михаил Котюков.

Жители Красноярского края считают большой и невосполнимой утратой уход из жизни легендарного ученого-исследователя и депутата Госдумы Артура Чилингарова. Напомним, Артур Чилингаров скончался 1 июня на 85-м году жизни.