Губернатор Красноярского края простился в Москве с Артуром Чилингаровым

В Москве 4 июня простились с легендарным ученым, исследователем Арктики и Антарктиды, депутатом Госдумы от Красноярского края, Хакасии и Тувы Артуром Чилингаровым. Прощание проходило в Храме Христа Спасителя.
На церемонию прощания прилетела и делегация из Красноярского края во главе с губернатором региона Михаилом Котюковым.
«Чилингаров любил и понимал людей Севера, ценил сибиряков, достойно представлял в Государственной Думе интересы жителей края и наших соседей — Тувы и Хакасии. Артур Николаевич останется в нашей памяти человеком с настоящим сибирским характером», — написал у себя в Телеграм-канале сразу же после прощания глава региона Михаил Котюков.
Жители Красноярского края считают большой и невосполнимой утратой уход из жизни легендарного ученого-исследователя и депутата Госдумы Артура Чилингарова. Напомним, Артур Чилингаров скончался 1 июня на 85-м году жизни.