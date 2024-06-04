Губернатор Красноярского края простился в Москве с Артуром Чилингаровым

«Чилингаров любил и понимал людей Севера, ценил сибиряков, достойно представлял в Государственной Думе интересы жителей края и наших соседей — Тувы и Хакасии. Артур Николаевич останется в нашей памяти человеком с настоящим сибирским характером», — написал у себя в Телеграм-канале сразу же после прощания глава региона Михаил Котюков.