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Погодное предупреждение из-за ливней, грозы и ветра объявили в Воронежской области

В Воронежской области снова объявили погодное предупреждение из-за сразу нескольких погодных явлений. Об этом сообщили в гидрометцентре России.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

Так, с 6 часов среды, 5 июня, до 6 часов четверга, 6 июня, на территории региона местами будут наблюдаться грозы. Также предупреждение о грозах будет актуально до 18 часов вторника, 4 июня.

С 6 часов до 18 часов среды, 5 июня, местами при грозах также будет наблюдаться сильный ветер. Его порывы будут достигать 15−20 м/с, а в отдельных районах даже 24 м/с.

Также с 6 утра до 6 вечера среды местами по региону будут ливни.

Кстати, уже в 12 районах Воронежской области установили высший уровень пожарной опасности. Речь идет о Грибановском, Каменском, Поворинском, Бутурлиновском, Острогожском, Лискинском, Терновском, Павловском, Бобровском, Ольховатском районах, а также Борисоглебске.