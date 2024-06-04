Погодное предупреждение из-за ливней, грозы и ветра объявили в Воронежской области

Так, с 6 часов среды, 5 июня, до 6 часов четверга, 6 июня, на территории региона местами будут наблюдаться грозы. Также предупреждение о грозах будет актуально до 18 часов вторника, 4 июня.
С 6 часов до 18 часов среды, 5 июня, местами при грозах также будет наблюдаться сильный ветер. Его порывы будут достигать 15−20 м/с, а в отдельных районах даже 24 м/с.
Также с 6 утра до 6 вечера среды местами по региону будут ливни.
Кстати, уже в 12 районах Воронежской области установили высший уровень пожарной опасности. Речь идет о Грибановском, Каменском, Поворинском, Бутурлиновском, Острогожском, Лискинском, Терновском, Павловском, Бобровском, Ольховатском районах, а также Борисоглебске.