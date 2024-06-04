Актриса Катерина Шпица приехала в Пермь на сессию в ПГИК

Напомним, актриса поступила на заочное отделение факультета искусств в ПГИК в декабре 2021 года. Мастером курса «Артист драматического театра и кино», на котором учится Шпица является заслуженная артистка РФ, директор пермского «Дома актёра» Елена Старостина. Ранее девушка уже получала высшее образование. Она окончила юридический факультет ПГНИУ.