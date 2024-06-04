Не исключены новые жертвы: красноярцев предупредили о рискованных участках рек, дорог и других июньских опасностях

Летом увеличивается поток машин на дорогах, а значит и растет количество ДТП. В МЧС предупредили, что в июне аварийных ситуаций на трассах края станет больше еще и потому, что месяц по прогнозам синоптиков будет дождливым. Это значит: скользкий асфальт, ограниченная видимость, туманы… Ехать в сумерках и ночью в таких условиях будет особенно непросто. Водители, приготовьтесь!