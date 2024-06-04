Не исключены новые жертвы: красноярцев предупредили о рискованных участках рек, дорог и других июньских опасностях

Июнь — долгожданное начало отпускного сезона. Тысячи горожан устремляются за город, чтобы успеть насладиться летом и как следует отдохнуть на природе. Красноярцы — не исключение. Одновременно увеличивается в разы и количество несчастных случаев.
Специалисты МЧС по Красноярскому краю и краевого Лесопожарного центра рассказали «КП»-Красноярск об июньских рисках и местах, где подстерегают опасности расслабленных отпускников. Статистика происшествий, собранная за предыдущие годы подсказывает, где можно попасть в беду с большой долей вероятности. Ну что, будем учиться на чужих ошибках?
Где люди тонут чаще всего?
Один из главных рисков июня — утонуть. Можно предположить, что количество жертв в этом году будет сопоставимо с прошлым. С течением времени оно меняется мало. А первый месяц 2023 года запомнился 22 смертельными происшествиями на воде в регионе, в том числе гибелью семерых детей.
Трагедий можно было избежать. Причины большинства банальны: школьники купались без присмотра, взрослые решили освежиться в водоеме после того, как «приняли на грудь», рыбаки и отдыхающие без спасжилетов перевернулись на лодках… Если не хотите, чтобы вы или ваши близкие пополнили число жертв, просто избегайте таких ситуаций.
Стали известны коварные реки и озера, на которых чаще всего гибнут люди в Красноярском крае. В МЧС прогнозируют на них самый большой риск происшествий и в этом году:
— река Енисей (в окрестностях Железногорска, а также Енисейском и Сухобузимском районах);
— река Норильская (в черте Норильска);
— река Бирюса (в Абанском районе);
— река Ангара (в Богучанском районе);
— река Кизир (в Курагинском районе);
— река Мана (в Манском районе);
— река Большая Хета, озеро Пясино (на Таймыре).
По опыту прошлого года, в черте Красноярска смертельно опасными для купальщиков оказались: протока Енисея возле острова Татышев, а также в районе моста «777» и озеро Песчанка.
Самые опасные трассы региона
Летом увеличивается поток машин на дорогах, а значит и растет количество ДТП. В МЧС предупредили, что в июне аварийных ситуаций на трассах края станет больше еще и потому, что месяц по прогнозам синоптиков будет дождливым. Это значит: скользкий асфальт, ограниченная видимость, туманы… Ехать в сумерках и ночью в таких условиях будет особенно непросто. Водители, приготовьтесь!
Неожиданное появление на дорогах перед едущими машинами мотоциклистов, велосипедистов и самокатчиков — еще один кошмар автомобилистов и «проклятие» июня. Как, впрочем, и других летних месяцев. Наибольшая вероятность таких случаев — на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов и в городах с высокой интенсивностью движения: Красноярске, Канске, Минусинске, Дивногорске, Ачинске, Норильске, Лесосибирске и Назарове.
В МЧС составили список самых аварийных участков федеральных автодорог Красноярского края:
Р-255 «Сибирь» в Боготольском (560−619 км), Ачинском (626−644 км), Козульском (654−680 км, 683 км, 691−695 км, 706 км, 712−714 км, 722−734 км), Емельяновском (796 — 799 км), Манском (871−897 км), Уярском (902−947 км), Нижнеингашском (1100−1117 км, 1117−1176 км) районах;
Р-257 «Енисей» в Балахтинском (128−129 км, 144−158 км, 166−167 км, 170−173 км.), Новоселовском (227−239 км, 425−431 км), Ермаковском (604 — 625 км, 625 — 689 км, 693 −701 км) районах;
участок дороги 641−643 км федеральной трассы Р-257 (Ермаковский район): возможен обвал скальной породы на дорогу.
Клещи продолжат нападать, а сборщики дикоросов — теряться
Массовое «паломничество» в леса за черемшой, папоротником и грибами — еще одна «примета» июня. Спасатели поделились, что каждый год в тайге теряются люди, примерно 70% из них — пожилые. Не всем из тех, кто заблудился, удается дождаться помощи. У некоторых здоровье не выдерживает экстремальных нагрузок, и они погибают.
— Прежде, чем выйти в лес, нужно продумать свой маршрут и сориентироваться на местности. Обязательно иметь при себе спички, фонарик, провиант, воду, медикаменты. В экстренных ситуациях звоните по телефону 112, — напомнили в МЧС.
В июне многие устремляются за грибами, ягодами и черемшой. Некоторые теряются в лесах. ЛЕНЦ Мария | Архив КП.
Встречи с хищниками (например, с медведями) в лесах Красноярского края вполне возможны, даже рядом с городом. Спасатели призвали любителей походов быть осторожными во время прогулок по нацпарку «Столбы» и эко-парку «Гремячая грива».
В начале лета продолжают нападать на людей клещи. Последствиями укусов могут стать опасные болезни — клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека.
А вы знали, что в список мест с высоким риском заражения в крае входят: Ачинск, Дивногорск, Красноярск (Ветлужанка, Академгородок, Удачный, окрестности п. Торгашино, д. Кузнецово, заповедника «Столбы»), Ачинский, Бирилюсский, Большемуртинский, Большеулуйский, Емельяновский, Ермаковский, Идринский, Ирбейский, Казачинский, Каратузский, Козульский, Манский, Нижнеингашский, Партизанский, Сухобузимский районы, Пировский и Тюхтетский муниципальные округа.
В общем, энцефалитные костюмы и репелленты — то, что пригодится на природе везде! И не забывайте про само- и взаимоосмотры.
Возможны грозовые пожары
В июне не ожидается роста числа ландшафтных (природных) пожаров в южных и центральных районах Красноярского края.
С одной стороны, в этом поможет дождливая погода. С другой, июньская грозовая активность может стать причиной лесных возгораний. Они не исключены на севере региона. Возникновение очагов в труднодоступных местах создает риск развития крупных пожаров.
Кстати, на 3 июня в крае потушено уже 473 пожара сухой растительности на площади около шести тысяч гектаров. Неслучайно на большей части региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Во время него находятся под запретом походы в лес, разведение костров и использование на природе открытого огня. Штраф, который грозит нарушителям в это время, увеличен. Например, жители заплатят от 10 до 20 тысяч рублей.
Многие собираются в июне на шашлыки. И что, теперь даже на даче мясо не пожарить?
— На своем приусадебном участке можно готовить на мангалах, барбекю, жаровнях. Они должны быть на расстоянии пяти метров до зданий и сооружений. Зона вокруг мангалов должна быть очищена от горючих материалов в радиусе двух метров. Разводить огонь разрешается только в безветренную погоду. При этом нужно держать под рукой емкости с водой, — рассказали специалисты об условиях, при которых можно побаловать себя приготовлением любимого многими блюда.