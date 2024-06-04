Еще одно российское рейтинговое агентство признали в Казахстане

Отметим, процедура признания зарубежных рейтинговых компаний проводится ведомством в соответствии с утвержденными требованиями. В списке критериев к претендентам 18 пунктов, в числе которых: наличие минимального капитала, соответствие моделей рейтингования международным стандартам методологии, использование систем корпоративного управления, обеспечение защиты и конфиденциальности информации и другое. Если агентство соответствует этим требованиям, финансовые организации Казахстана смогут пользоваться его рейтингами.