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3 тыс. км проехали кузбасские медики, чтобы привезти пациента из Казахстана

Поездка на мотоцикле в чужой стране закончилась аварией.

Как сообщает министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов, почти три тысячи километров преодолели специалисты Кузбасского центра медицины катастроф имени профессора И. К. Галеева, чтобы доставить тяжело травмированного пациента из Казахстана в Кузбасс.

«Поездка на мотоцикле в чужой стране закончилась аварией. В местной больнице провели интенсивную терапию, а для полноценного лечения нужно было транспортировать его на Родину», — пишет чиновник и благодарит коллег за стойкость и профессионализм.

Бригада провела в дороге 36 часов, преодолела согласование документов с посольством и следила за состоянием пациента на пути домой. Сейчас мужчину лечат в одной из кузбасских больниц.

Также мы рассказывали историю спасения пациентки из Кузбасса с опухолью мозга, от которой умерла Заворотнюк и Фриске. Из 100 человек с таким диагнозом выживает 5, и жительница Прокопьевска оказалась тем счастличиком.