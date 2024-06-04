Ливни ожидаются в Нижнем Новгороде 4 июня

— Такая погода сохранится в регионе на протяжении всего вечера и первой половины ночи, — говорится в сообщении. — Из-за ливней повышается риск возникновения ЧС, связанных с локальными подтоплениями из-за неисправных ливневок. Также возможны затопления низин, низководных мостов, опор линий электропередач и линий связи.