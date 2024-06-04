Ливни ожидаются в Нижнем Новгороде 4 июня

Ливни ожидаются в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области в ближайшие 1−3 часа 4 июня. Соответствующее экстренное предупреждение выпустило ГУ МЧС по Нижегородской области.
— Такая погода сохранится в регионе на протяжении всего вечера и первой половины ночи, — говорится в сообщении. — Из-за ливней повышается риск возникновения ЧС, связанных с локальными подтоплениями из-за неисправных ливневок. Также возможны затопления низин, низководных мостов, опор линий электропередач и линий связи.
Как предупредили спасатели, в таких погодных условиях возможно увеличение числа ДТП и нарушений в системах ЖКХ. Также могут возникнуть оползни и смыв склонов.
— Находясь в личном транспорте, снизьте скорость, — советуют сотрудники МЧС. — При такой погоде снижается видимость, возможны заносы на дорогах.