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Ливни ожидаются в Нижнем Новгороде 4 июня

Такая погода может вызвать локальные подтопления в городе.

Источник: Комсомольская правда

Ливни ожидаются в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области в ближайшие 1−3 часа 4 июня. Соответствующее экстренное предупреждение выпустило ГУ МЧС по Нижегородской области.

— Такая погода сохранится в регионе на протяжении всего вечера и первой половины ночи, — говорится в сообщении. — Из-за ливней повышается риск возникновения ЧС, связанных с локальными подтоплениями из-за неисправных ливневок. Также возможны затопления низин, низководных мостов, опор линий электропередач и линий связи.

Как предупредили спасатели, в таких погодных условиях возможно увеличение числа ДТП и нарушений в системах ЖКХ. Также могут возникнуть оползни и смыв склонов.

— Находясь в личном транспорте, снизьте скорость, — советуют сотрудники МЧС. — При такой погоде снижается видимость, возможны заносы на дорогах.

МЧС