В выходные центр Екатеринбурга перекроют ради мотопарада

Стартует «Движение» 8 июня в Верхней Пышме. Участники проедут по Успенскому проспекту, въедут в Екатеринбург по проспекту Космонавтов, повернут на Челюскинцев, затем — на Свердлова, проедут мимо железнодорожного вокзала, по Карла Либкнехта, повернут на проспект Ленина и припаркуются на площади 1905 года.
Для безопасности жителей и автомобилистов выезды на маршрут мотопарада с соседних улиц и придомовых территорий будут перекрыты сотрудниками ГАИ. Движение откроется сразу после прохода колонны.
Также 8 и 9 июня будет закрыта парковка на площади 1905 года и перекрыты улицы 8 Марта (от Ленина до Малышева). Улица Горького (от Пушкина до Малышева) будет перекрыта 8 июня с 06:00 до 15:00.
Напомним, что тысячи байкеров отправятся в центр Екатеринбурга, к часовне святой Екатерины, где хранятся мощи покровительницы города. Планируется, что в заезде примут участие свыше 30 клубов, присоединиться к нему может любой вольный мотовладелец. Организаторы заверили, что доставят минимум неудобств жителям, и уже к обеду добраться в центр уральской столицы можно будет без проблем.
В программе — десятки культурных мероприятий и активностей, а также выступления знаменитых артистов, среди которых L'ONE, Uma2rman, «Ундервуд», OTYKEN, и многое другое. Более детально изучить план фестиваля можно по ссылке.