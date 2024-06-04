В выходные центр Екатеринбурга перекроют ради мотопарада

Напомним, что тысячи байкеров отправятся в центр Екатеринбурга, к часовне святой Екатерины, где хранятся мощи покровительницы города. Планируется, что в заезде примут участие свыше 30 клубов, присоединиться к нему может любой вольный мотовладелец. Организаторы заверили, что доставят минимум неудобств жителям, и уже к обеду добраться в центр уральской столицы можно будет без проблем.