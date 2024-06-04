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В выходные центр Екатеринбурга перекроют ради мотопарада

В Екатеринбурге и Верхней Пышме в предстоящие выходные состоится фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». На время прохождения колонны мотопарада — с 13:00 до 14:30 — будет организована «зеленая волна», сообщает оргкомитет.

Стартует «Движение» 8 июня в Верхней Пышме. Участники проедут по Успенскому проспекту, въедут в Екатеринбург по проспекту Космонавтов, повернут на Челюскинцев, затем — на Свердлова, проедут мимо железнодорожного вокзала, по Карла Либкнехта, повернут на проспект Ленина и припаркуются на площади 1905 года.

Для безопасности жителей и автомобилистов выезды на маршрут мотопарада с соседних улиц и придомовых территорий будут перекрыты сотрудниками ГАИ. Движение откроется сразу после прохода колонны.

Также 8 и 9 июня будет закрыта парковка на площади 1905 года и перекрыты улицы 8 Марта (от Ленина до Малышева). Улица Горького (от Пушкина до Малышева) будет перекрыта 8 июня с 06:00 до 15:00.

Напомним, что тысячи байкеров отправятся в центр Екатеринбурга, к часовне святой Екатерины, где хранятся мощи покровительницы города. Планируется, что в заезде примут участие свыше 30 клубов, присоединиться к нему может любой вольный мотовладелец. Организаторы заверили, что доставят минимум неудобств жителям, и уже к обеду добраться в центр уральской столицы можно будет без проблем.

В программе — десятки культурных мероприятий и активностей, а также выступления знаменитых артистов, среди которых L'ONE, Uma2rman, «Ундервуд», OTYKEN, и многое другое. Более детально изучить план фестиваля можно по ссылке.