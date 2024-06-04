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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Самарской области из-за грозы, града и ливня

Ухудшение погодных условий ожидается днем во вторник.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 88% 757 мм рт. ст. +21°

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на данные ФГБУ «Приволжское УГМС», днем 4 июня местами по области ожидается комплекс метеорологических явлений: гроза, ливень, порывы ветра 17 — 22 м/с, крупный град. Непогода сохранится в регионе до конца суток. На 4 июня в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Спасатели рекомендуют жителям Самарской области не выходить на улицу при ухудшении погодных условий, не парковать свои автомобили под деревьями.

В среду и четверг, 5 и 6 июня, по прогнозам синоптиков, в регионе сохранится жара до +31 градуса.