Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Самарской области из-за грозы, града и ливня

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на данные ФГБУ «Приволжское УГМС», днем 4 июня местами по области ожидается комплекс метеорологических явлений: гроза, ливень, порывы ветра 17 — 22 м/с, крупный град. Непогода сохранится в регионе до конца суток. На 4 июня в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.