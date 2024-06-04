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В Перми проходят рейды по контролю за парковкой на газонах

Штрафы за нарушение правил благоустройства города составляют до 20 тысяч рублей.

Источник: Агентство «Москва»

Каждую неделю во всех районах Перми проходят рейды по контролю парковки на газонах. Повлиять на недобросовестных водителей может каждый. Необходимо зафиксировать на камеру нарушение и отправить фотографию в администрацию своего района или на портал «Управляем вместе». Вопрос о наложение штрафа решается на заседании районной административной комиссии.

Напомним, что заезжать и парковаться на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках — запрещено. Штраф за нарушение правил благоустройства города составляет 1 тысячу рублей для граждан, от 3х до 4х тысяч для должностных лиц и от 15 до 20 тысяч для юридических лиц.