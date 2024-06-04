В Перми проходят рейды по контролю за парковкой на газонах

Каждую неделю во всех районах Перми проходят рейды по контролю парковки на газонах. Повлиять на недобросовестных водителей может каждый. Необходимо зафиксировать на камеру нарушение и отправить фотографию в администрацию своего района или на портал «Управляем вместе». Вопрос о наложение штрафа решается на заседании районной административной комиссии.