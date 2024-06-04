У медведей в Ленобласти начался брачный период

Самцы активно метят территорию: оставляют следы когтей на стволах деревьев, делают «закусы», т.е. надламывают зубами ветки. Делая подобные метки, самцы оставляют за собой так называемую «поисковую тропу». Именно по запаху тропы самка и принимает решение: достоин ли этот жених стать отцом ее будущих медвежат?, — объяснил эксперт.