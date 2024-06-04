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У медведей в Ленобласти начался брачный период

Один их косолапых женихов недавно попал в объектив фотоловушки во Всеволожском районе.

У бурых медведей в Ленинградской области начался гон. Представители сильного пола косолапых активно ищут себе пару. Как рассказал биолог Павел Глазков, внимание будущих «невест» самцы привлекают необычными способами.

Самцы активно метят территорию: оставляют следы когтей на стволах деревьев, делают «закусы», т.е. надламывают зубами ветки. Делая подобные метки, самцы оставляют за собой так называемую «поисковую тропу». Именно по запаху тропы самка и принимает решение: достоин ли этот жених стать отцом ее будущих медвежат?, — объяснил эксперт.

флора и фауна