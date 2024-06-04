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В Узбекистане запретили ставить памятники людям при их жизни

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Кабмин принял постановление, которое будет регулировать порядок установления монументальных памятников, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации Norma, в стране появится правительственная экспертная комиссия по установке монументальных памятников государственного значения. Кроме того, документом утверждено положение о порядке их установки, сносе и переносе.

Монументы государственного значения возводятся на основании решений правительства. Решение по установлению памятников местного значения принимается после внесения предложений об этом в Верховный Совет Каракалпакстана, Кенгашей народных депутатов областей и Ташкента.

Перед установкой памятников проводятся консультации с ННО и общественными группами в соответствующей сфере. При Академии художеств Узбекистана будет создан совет художественных экспертов для рассмотрения и выдачи заключения по проектам монументальных памятников.

Отмечается, что на территории Узбекистана запрещено увековечивать память отдельных лиц при их жизни и воздвигать монументальные памятники в их честь.