В Узбекистане запретили ставить памятники людям при их жизни

По информации Norma, в стране появится правительственная экспертная комиссия по установке монументальных памятников государственного значения. Кроме того, документом утверждено положение о порядке их установки, сносе и переносе.
Монументы государственного значения возводятся на основании решений правительства. Решение по установлению памятников местного значения принимается после внесения предложений об этом в Верховный Совет Каракалпакстана, Кенгашей народных депутатов областей и Ташкента.
Перед установкой памятников проводятся консультации с ННО и общественными группами в соответствующей сфере. При Академии художеств Узбекистана будет создан совет художественных экспертов для рассмотрения и выдачи заключения по проектам монументальных памятников.
Отмечается, что на территории Узбекистана запрещено увековечивать память отдельных лиц при их жизни и воздвигать монументальные памятники в их честь.