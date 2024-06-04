СК Свердловской области напомнил об ограничении для электросамокатчиков

В Свердловской области Следственный комитет напомнил жителям о правилах поездки на электросамокатах. Для них введены ограничения скорости по тротуарам и пешеходным аллеям. Контроль скорости позволит водителям самокатов остановиться в нужный момент и не причинить пешеходу травму. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.
— При пересечении проезжей части водителям электросамокатов и иных СИМ (средств индивидвидуальной мобильности. — Прим. ред.) необходимо спешиваться, чтобы также не создавать помех пешеходам и аварийных ситуаций для автомобилей, — отметили в СК региона.
Законодательство предусматривает разные виды ответственности, гражданско-правовую, административную и уголовную за ущерб имуществу и здоровью граждан.
Каждый должен понимать, что он управляет устройством, превышающим обычную скорость пешеходов, а также ездит практически бесшумно. Появление самоката на проезжей части или на тротуаре может быть неожиданным и для пешеходов, и для водителей. Ответственность за ДТП на самокате чаще будет возлагаться на водителя СИМ.