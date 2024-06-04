СК Свердловской области напомнил об ограничении для электросамокатчиков

Каждый должен понимать, что он управляет устройством, превышающим обычную скорость пешеходов, а также ездит практически бесшумно. Появление самоката на проезжей части или на тротуаре может быть неожиданным и для пешеходов, и для водителей. Ответственность за ДТП на самокате чаще будет возлагаться на водителя СИМ.